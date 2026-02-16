Macron espera que se haga justicia con la muerte «premeditada» de Navalni

París, 16 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este lunes su esperanza en que se haga justicia con el caso del líder opositor ruso Alexéi Navalni, cuya muerte -subrayó- fue «premeditada», apuntando de forma directa la responsabilidad del Kremlin.

En un mensaje en su cuenta de X coincidiendo con el aniversario de la muerte del que fue uno de los principales disidentes del régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, en un penal del ártico, Macron señaló que «hace dos años, el mundo se enteró de la muerte de Alexéi Navalni».

Además de rendir homenaje a su memoria, el presidente francés recordó que ya entonces había dicho que «creía que su muerte lo decía todo sobre la debilidad del Kremlin y su miedo a cualquier oponente».

Sobre todo, añadió que «ahora está claro que esta muerte fue premeditada. La verdad siempre prevalece, mientras esperamos que la justicia haga lo mismo».

Una alusión directa al comunicado del pasado sábado en el que Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia y Países Bajos señalaron que a partir de las muestras que se tomaron al cadáver de Navalni han confirmado de forma concluyente que fue envenenado con una toxina letal, la epibatidina.

Una versión que choca frontalmente con la versión oficial rusa, según la cual su fallecimiento se produjo por causas naturales.

Este lunes, de nuevo el Kremlin rechazó las acusaciones de esos cinco países, que calificó de «parciales e infundadas». EFE

