Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA seguida de Taylor Swift y Sabrina Carpenter

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Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Madonna encabeza la carrera hacia los MTV Video Music Awards (VMA, por sus siglas en inglés) al liderar las nominaciones con 11 candidaturas, seguida de cerca por Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande.

La considerada ‘Reina del Pop’ lideró las categorías principales a vídeo del año, gracias a su ambicioso proyecto ‘Confessions II – The Film’, artista del año y canción del año por su colaboración junto a Sabrina Carpenter en ‘Bring Your Love’.

El nuevo álbum de Madonna, concebido como la esperada secuela de su icónico ‘Confessions on a Dance Floor’, también destacó en apartados técnicos clave como mejor dirección, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Muy de cerca le sigue Taylor Swift con nueve nominaciones en categorías como vídeo del año con ‘The Fate of Ophelia’, artista del año y mejor pop con su último trabajo, ‘The Life of a Showgirl’.

Junto a Madonna y Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas, en categorías como artista del año, vídeo del año y mejor pop.

La pugna por los galardones también se extiende a géneros como el de mejor latino, que premia el mejor videoclip, y en el que figuran nombres como el puertorriqueño Bad Bunny, con ‘NUEVAYoL’, la colombiana Karol G con ‘Papasito’, la española Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia, por ‘La Perla’, o Anitta con Shakira (‘Choka Choka’).

Shakira además parte con doble nominación en esta categoría junto a Burna Boy por ‘Dai Dai’, tema oficial del Mundial, además de las propuestas de Fuerza Regida con ‘TU SANCHO’ y la terna integrada por Ryan Castro, Kapo y Gangsta con ‘LA VILLA’.

Por su parte, en el apartado a mejor k-pop, categoría que premia el mejor videoclip del género, incluye a la banda BTS con ‘SWIM’, Blackpink con ‘Jump’, Katseye con ‘Pinky Up’, la colaboración de LE SSERAFIM junto a J-Hope por ‘SPAGHETTI’, Lisa con ‘Dream feat. Kentaro Sakaguchi’ y Cortis con ‘REDRED’.

La ceremonia tendrá lugar el 27 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, un emplazamiento que marca el regreso de los galardones a la costa oeste tras haberse celebrado en Nueva York desde 2017.

Los VMA son uno de los termómetros principales de la industria musical, sirviendo como un indicador de las tendencias de cara a la temporada de premios Grammy, los galardones más importantes de la música. EFE

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