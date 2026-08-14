Madrid se ilumina con la bandera colombiana en solidaridad por el terremoto

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Comunidad de Madrid ha iluminado la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de Colombia que lucirá la sede del Gobierno regional hoy viernes y mañana sábado como muestra de solidaridad con el pueblo colombiano, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La sede el Gobierno regional lucirá hasta mañana de amarillo, azul y rojo en apoyo a Colombia tras el seísmo sufrido este lunes.

En un comunicado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado “profundamente la pérdida de tantas vidas” y trasladado su respaldo a los afectados.

“Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo», ha dicho. EFE

amd/fp