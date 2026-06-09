Maestros planean protestar alrededor del estadio Azteca en partido inaugural del Mundial

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este lunes que intentará llegar a las afueras del estadio Ciudad de México (estadio Azteca) y en su zona de ‘última milla’ para escalar sus demandas durante el arranque del Mundial de 2026.

Además, prevé la llegada de cientos de maestros más para reforzar sus protestas en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, dijo a medios que el movimiento buscará acercarse al estadio, al partido inaugural en el que México enfrentará el 11 de junio a Sudáfrica, con pancartas, lonas y consignas.

Sin embargo, el dirigente magisterial aseguró que la CNTE no pretende confrontarse con la afición ni con el operativo de seguridad.

“Vamos a manifestarnos, como lo hemos hecho, con nuestras pancartas, nuestras lonas, nuestra voz, hasta donde se escuche”, afirmó Hernández, quien agregó que el acceso a la llamada ‘última milla’ dependerá de las autoridades.

“Si nos permiten avanzar y mostrarnos frente a la entrada del estadio, pues lo haremos. Si no nos lo permiten, tampoco vamos a exponer a nadie”, señaló.

El dirigente sostuvo que la protesta no está dirigida contra los aficionados, aunque criticó de “prohibicionistas” los precios del torneo y consideró que esta Copa del Mundo ya no representa “el festival del pueblo” como, a su juicio, ocurrió en México 1986.

Además, Hernández afirmó que “varios cientos” de maestros arribarán a la capital mexicana y que algunos ya comenzaron a llegar desde la madrugada de este lunes a Ciudad de México.

Esto, con la finalidad de reforzar el campamento que la CNTE mantiene en el Centro Histórico, como parte de las movilizaciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios a la reforma educativa.

El dirigente también respondió a las quejas de comerciantes del centro, afectados por cierres y vallas, al señalar que las barreras fueron colocadas por las autoridades y no por los manifestantes.

“A los comerciantes les haríamos el llamado a que la exigencia debe ser para el Gobierno, que resuelva este conflicto”, expresó.

El Gobierno federal ha reiterado que mantiene abierta la vía del diálogo con la CNTE y ha pedido que las protestas se desarrollen de manera pacífica y sin afectar a estudiantes ni ciudadanía.

Las movilizaciones magisteriales ocurren en la semana inaugural del Mundial, que tendrá a Ciudad de México como sede del primer partido del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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