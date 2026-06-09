Mali arresta a un periodista por cuestionar la independencia del poder judicial

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Bamako, 9 jun (EFE).- El periodista y director de publicación del semanario maliense ’22 Septembre’, Chahana Takiou, fue arrestado por la Policía de Mali por «atentar contra la credibilidad del Estado» después de poner en duda la independencia del poder judicial, informaron este martes a EFE fuentes jurídicas.

Los hechos que motivaron la detención del reportero, ocurrida este lunes, se produjeron el pasado jueves durante sus declaraciones ante profesionales de la comunicación que participaban en Bamako en el Foro Internacional de la Prensa Africana.

Según periodistas presentes en el encuentro que concluyó el sábado, Takiou criticó duramente al sistema judicial, al que acusó de «abuso de poder» por juzgar a informadores por su trabajo, y defendió que la prensa debe proteger la profesión mediante sus propios mecanismos disciplinarios.

Ante los aplausos del público en la sala, Takiou lamentó que se procese a periodistas que publican contenidos críticos por delitos de cibercriminalidad.

Por ahora no se han ofrecido detalles sobre posibles cargos formales ni sobre la duración de la detención preventiva.

En Mali, sacudido por la violencia y inestabilidad política tras el golpe de Estado de 2020, las autoridades militares han intensificado el acoso contra la prensa con numerosas detenciones de periodistas locales críticos y retirada de acreditaciones a corresponsales de medios internacionales.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Mali ocupa la posición 121 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, lo que representa un empeoramiento respecto a 2025 (119/180) y 2024 (114/180). EFE

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