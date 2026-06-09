Mali detiene a un segundo periodista en 24 horas en un contexto de deterioro de libertades

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Bamako, 9 jun (EFE).- Las autoridades malienses arrestaron este martes al periodista Abderhmane Keita, director de publicación del semanario Le Témoin, en la segunda detención de un informador en 24 horas, producida en un contexto de degradación de la libertad de prensa en el país.

Fuentes judiciales informaron a EFE que Keita fue puesto bajo detención preventiva por «atentar contra la unidad nacional y la credibilidad del Estado» y por «publicación de informaciones falsas y engañosas», y será juzgado el próximo 17 de agosto.

La detención se debe a publicaciones en las que el reportero puso en duda el control del Gobierno sobre zonas del norte de Mali, territorios actualmente bajo la influencia de grupos secesionistas y yihadistas, según las mismas fuentes judiciales.

Las autoridades sostienen que esas informaciones perjudican la unidad y la imagen del Estado.

La detención se produce 24 horas después del arresto en Bamako del también periodista Chahana Takiou, director del semanario 22 Septembre, detenido por presuntamente «atentar contra la credibilidad del Estado» tras criticar la independencia del poder judicial durante un foro internacional de prensa en Bamako.

Organizaciones profesionales y sindicatos de prensa malienses expresaron su alarma por los dos arrestos.

La Maison de la Presse, que representa al sector de la prensa en el país, manifestó su «preocupación» por la detención de Keita y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.

El organismo llamó al respeto de los derechos de la defensa y a la celebración de un juicio justo y equitativo.

Mali, sacudido por la violencia y la inestabilidad política tras el golpe de Estado de 2020, ha visto que las autoridades militares intensifican el acoso contra la prensa con numerosas detenciones de periodistas locales críticos y la retirada de acreditaciones a corresponsales de medios internacionales.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Mali ocupa el puesto 121 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, lo que representa un empeoramiento respecto a 2025 (119 de 180) y 2024 (114 de 180). EFE

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