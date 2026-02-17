Mamdani nombra a activista colombiana como jefa de Asuntos Internacionales de Nueva York

2 minutos

Nueva York, 17 feb (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes el nombramiento de la activista colombiana Ana María Archila como nueva jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad, para «poner a los neoyorquinos trabajadores en primer lugar».

Archila «aporta claridad moral y un profundo compromiso con las personas que mantienen esta ciudad funcionando», explicó el alcalde demócrata en un comunicado.

La colombiana Ana María Archila (Bogotá, 1979), ex codirectora del Partido de Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP, por sus siglas en inglés), servirá como enlace principal de la ciudad con las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EE.UU.

Archila ha pasado toda su vida adulta en Nueva York, donde cofundó y dirigió varias organizaciones progresistas, incluyendo Make the Road NY y el Centro para Democracia Popular (CPD, por sus siglas en inglés).

La activista se graduó en derecho en la universidad pública de Montclair, en Nueva Jersey.

Archila dijo que está «entusiasmada» por poder aplicar más de 20 años de experiencia «liderando organizaciones de derechos de los inmigrantes y de justicia económica» a la tarea de «construir relaciones sólidas con misiones diplomáticas, gobiernos y movimientos que trabajan para abordar los desafíos de la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático».

“La voz de Nueva York en el mundo será más fuerte porque Ana María entiende que nuestro liderazgo global comienza manteniéndonos firmes por la justicia y la dignidad humana en casa”, señaló el presidente y director ejecutivo de la ONG Hispanic Federation, Frankie Miranda.

Esta designación se une a otros nombramientos de altos cargos latinos por parte de la oficina de Mamdani, la mayoría con un perfil similar de mujeres activistas.

Mamdani también oficializó a Faiza Ali como nueva comisionada de Asuntos de Inmigrantes. Ali, nacida en Brooklyn, es hija de inmigrantes pakistaníes y ha trabajado para la Alcaldía desde 2014 en distintos cargos relacionados con la justicia social y las comunidades árabes y musulmanas.

«Faiza entiende de primera mano la promesa y la precariedad que definen la experiencia inmigrante en Nueva York en un momento en que los neoyorquinos inmigrantes enfrentan ataques crecientes e incertidumbre», explicó Mamdani.

La Coalición de Inmigración en Nueva York (NYIC, en inglés) celebró el nombramiento de Faiza Ali, que calificó en un comunicado como «una victoria para los inmigrantes neoyorquinos». EFE

jta/asg/rcf