Mamdani rechaza que ICE «siembre el miedo» en el Mundial ante amenaza de Gobierno de Trump

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Nueva York, 8 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió este lunes que no permitirá que el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., «siembre el miedo» en la ciudad durante la celebración del Mundial de Fútbol ante la amenaza del Gobierno de Donald Trump de enviar «más efectivos que nunca».

«No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre el miedo en nuestras comunidades, especialmente en este momento», aseguró Mamdani en un mensaje en X citando un artículo sobre las declaraciones del llamado ‘zar’ de la frontera, Tom Homan.

Homan avanzó que van a enviar «más agentes de ICE de los que se han visto nunca en la ciudad de Nueva York».

«Está a punto de suceder», aseguró en una entrevista en la cadena Fox News después de haber revisado el plan operativo.

Por su parte, Mamdani afirmó que Nueva York seguirá «orgullosamente» del lado de los vecinos migrantes y rechazará lo que tildó de «ataques» que tienen como objetivo «dividir».

«El fútbol no existiría sin los inmigrantes. Los inmigrantes juegan y entrenan el deporte, trabajan en los estadios, llenan las gradas y hacen posibles celebraciones como la Copa del Mundo. Seis de los jugadores de la selección masculina de EE.UU. son inmigrantes», añadió el regidor en su mensaje.

Nueva York/Nueva Jersey es una de las sedes del Mundial de Fútbol que arranca este jueves. El estadio MetLife albergará ocho partidos, entre ellos la final del próximo 19 de julio.

Pese a las últimas declaraciones, Homan aseguró el sábado que el ICE se centrará en garantizar la «seguridad nacional» y la protección del torneo, y no en la aplicación de las leyes migratorias ni en «arrestar a personas que están en el país de manera ilegal».

El despliegue del ICE en Nueva York se enmarca en la oposición del estado demócrata, uno de los estados «santuario» para inmigrantes indocumentados, de permitir que Trump aplique su política migratoria.

Homan recordó en declaraciones a Fox News que advirtió a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que si firmaba la ley en contra del trabajo de los agentes de inmigración, enviaría más agentes.

«Voy a cumplir mi promesa», aseveró. EFE

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