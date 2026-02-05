Manager de los Leones dominicanos asegura que ya se mentaliza para la semifinal

Guadalajara (México), 4 feb (EFE).- El manager de Leones del Escogido dominicanos, Ramón Santiago, reveló este miércoles que tras la victoria ante Panamá su equipo se enfocará en cómo enfrentará la semifinal de la Serie del Caribe.

“Ya nosotros podemos estar pensando en quién va a abrir el juego de semifinal; eso es lo importante de conseguir esta victoria. Mañana nos vamos a discutir cuál va a ser la mejor opción”, confesó en conferencia de prensa.

Los Leones del Escogido derrotaron a los Federales de Chiriquí con marcador de 16-15, en el cuarto día de actividades de la serie, y sumaron su tercera victoria en la serie caribeña para mantenerse como líderes invictos.

Santiago aseguró que no va a regalar el juego de este jueves, pese a estar clasificado, y tendrá que ser cuidadoso en la estrategia a seguir para que sus mejores tiradores puedan tener un descanso.

“Tenemos que descansar en los próximos días a los relevistas que han tirado mucho, siempre y cuando nosotros podamos ganar el juego, de aquí en adelante la cosa cambia, ya tenemos 3-0, pero nosotros siempre vamos a seguir dando lo mejor”, expresó.

Marco Hernández, quien bateó de 5-4 con cuatro carreras impulsadas, celebró el despliegue ofensivo de su equipo, del cual fue protagonista.

“Aporté y fue lo importante”, indicó.

Los Leones enfrentarán este jueves a los Tomateros de Culiacán mexicanos en el cierre de la primera fase de la Serie del Caribe. EFE

