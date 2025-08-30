Manifestantes asaltan la casa de un diputado entre escalada de protestas en Indonesia

Yakarta, 30 ago (EFE).- Una turba de manifestantes asaltó este sábado la casa de un diputado de la Cámara de Representantes de Indonesia, Ahmad Sahroni, en una jornada marcada por la muerte de tres personas por un incendio en un edificio gubernamental causado durante las crecientes protestas contra los aumentos salariales de los políticos.

Cientos de personas apedrearon la vivienda de Sahroni en el distrito Tanjung Priok de Yakarta, afirmó la agencia estatal Antara, antes de destruir la puerta de entrada y saquear el interior.

«Se lo han llevado todo, hasta la caja fuerte (…) la multitud también se llevó ropa y zapatos», afirmó un manifestante que compartió imágenes en directo del saqueo en la red social TikTok, citado por el medio Berita Satu.

El asalto a la vivienda del diputado tuvo lugar después de que al menos tres personas murieron y cinco más resultaran heridas en la noche del vierens, en un incendio desatado por manifestantes en un edificio gubernamental de la ciudad de Makassar.

La Policía del país asiático reportó este sábado una «escalada» en las manifestaciones violentas que comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

La noticia ha generado una andanada de críticas en las redes sociales y ha motivado esta ola de protestas, que piden, entre otros asuntos, la disolución de la Cámara, instalada en octubre de 2024.

Las protestas se intensificaron tras el atropello mortal por un vehículo policial de un joven conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»- hace dos días. EFE

