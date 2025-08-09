Manipuladores de equipaje de Brussels Airlines piden que no se reanuden vuelos a Israel

Bruselas, 9 ago (EFE).- Los representantes de los trabajadores de Alyzia, empresa francesa que gestiona equipaje y carga para la aerolínea belga Brussels Airlines, pidieron a la compañía que no reanude sus vuelos a Israel “hasta que cese el genocidio” en Gaza y Cisjordania.

“¿Queremos permitir que soldados israelíes o miembros del Gobierno (israelí) involucrados en este genocidio viajen hacia y desde Europa en estos vuelos?», se preguntan los trabajadores en una carta obtenida por el medio belga La Libre.

“Pedimos a estas compañías que no reanuden sus vuelos hasta que cese el genocidio en Gaza/Cisjordania”, añaden, dirigiéndose también a otras aerolíneas, como Ryanair.

Brussels Airlines tiene previsto reanudar la conexión con Tel Aviv el próximo miércoles con dos rotaciones semanales, según medios locales, tras meses de interrupción por motivos de seguridad.

Por su parte, Brussels Airlines respondió que siguen “monitoreando la situación en la región” y afirmó estar dispuesta a “adaptar su horario de vuelos en cualquier momento si es necesario”, informó La Libre.

Los trabajadores también piden el cese de la colaboración entre Alyza y la aerolínea israelí El Al, con la que la empresa francesa también trabaja en Bélgica.

“Dada la situación actual en Gaza, el genocidio y las graves violaciones del derecho humanitario e internacional, deseamos, como frente sindical unido, instar a nuestra empresa a no volver a aceptar a El Al ni a ninguna otra empresa israelí como cliente”, explica la carta.

Los representantes sindicales no prevén una huelga en caso que no se acepten sus demandas, pero sí piden poder ser relevados de estos vuelos por “razones morales”.

“Si Alyzia, a pesar de todo, considera moralmente aceptable volver a trabajar con aerolíneas israelíes, o si una compañía como Brussels Airlines quiere reanudar sus vuelos a Tel Aviv, no podemos oponernos”, dijo al medio belga Niels Benoot, del sindicato ACV Transcom.

Y añadió: “Esperamos que se creen listas de voluntarios para gestionar estos vuelos israelíes… Esto incluye cualquier mercancía transportada hacia o desde Israel que transite por otros países”.

Brussels Airlines confirmó que los vuelos a Tel Aviv serán operados por tripulaciones voluntarias, según medios locales. EFE

