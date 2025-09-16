Manta coquetea con el descenso y Aucas pierde opciones de pasar al hexagonal final

The Swiss voice in the world since 1935

Guayaquil (Ecuador), 15 sep (EFE).- Manta y Aucas cerraron este lunes con un 1-1 la vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador, que dejó cerca de la zona de descenso a la segundo división al primero y al segundo le restó opciones para pelear por el título.

Jostin Alman anotó para Manta en el minuto 86 y Snayder Porozo logró el empate a un minuto del final.

La mala campaña con que están cerrando las primeras 30 fechas del torneo dejó a Manta en el décimo tercer puesto con 26 puntos. Y al Aucas en el octavo con 39.

Manta perdió por expulsión al defensa uruguayo Gastón Bartora. Y Aucas se quedó sin Darío Torres, Hamilton Piedra y Luis Cano.

El torneo sigue dominado por Independiente del Valle con 62 puntos seguido de Barcelona con 50 y Liga de Quito con 48 unidades, todos clasificados con anticipación para el hexagonal final.

Deportivo Cuenca, con 46 puntos; Orense (45) y Universidad Católica (43) son los principales candidatos a completar el hexagonal final.

En la lucha también están Libertad, con 42 puntos y Aucas (39).

La clasificación de goleadores es liderada con 16 por el ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica.

Le siguen con 15 el argentino Claudio Spinelli, de Independiente del Valle, y con 14 Eber Caicedo de Libertad, Daniel Valencia de Manta y el argentino de Vinotinto Rafael Monti. EFE

