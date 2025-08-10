Marcos Rojo es presentado por Racing Club

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- El defensor Marcos Rojo es nuevo refuerzo Racing Club tras una campaña irregular por Boca Juniors y tras su presentación ha quedado a disposición para reforzar al equipo esta semana en partido de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo.

Con el dorsal número 6 y el nobre “Marcos R”, el zaguero, que también pude jugar como lateral zurdo, posó para los periodistas en el Estadio ‘Cilindro’ de Avellaneda.

El defensa rescindió la semana pasada su vínculo con Boca y a continuación negó su paso al club que dirige el entrenador Gustavo Costas.

Rojo participó este domingo de su primer entrenamiento y el martes podría reforzar a la plantilla en el partido contra Peñarol.

Racing se transformó en el tercer club argentino de la carrera de Rojo luego de surgir en Estudiantes de La Plata y su paso por Boca Juniors, además de sus experiencias internacionales en Manchester United, Sporting de Lisboa y Spartak Moscú. EFE

