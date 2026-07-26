Maria Kalesnikava inaugura el Festival de Salzburgo con un alegato por la democracia

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Viena, 26 jul (EFE).- La 106 edición del Festival de Salzburgo fue inaugurada este domingo oficialmente con un alegato en favor de la responsabilidad cívica en la democracia de la disidente bielorrusa Maria Kalesnikava, que pasó cinco años en prisión por liderar la oposición en su país.

Kalesnikava fue condenada en 2021 por «atentar contra la seguridad nacional» en Bielorrusia, un país gobernado desde hace 30 años por el líder autoritario Alexander Lukashenko.

La flautista de 44 años, puesta en libertad y expulsada de su país en diciembre de 2025, subrayó en su discurso, retransmitido por la emisora pública austríaca ORF, la importancia de no dejarse vencer nunca por el odio ni el miedo.

«Hablar es un derecho, escuchar es una responsabilidad», destacó la líder opositora, al tiempo que consideró que una democracia está en riesgo no solo cuando se impide hablar, sino ya en el momento en el que nadie quiere escuchar.

«Quizás mi mayor suerte haya sido ser música, porque allí donde ya no hay palabras me quedaba la música», reflexionó la música y activista, que vive en el exilio en Berlín.

El programa artístico del Festival de Salzburgo arrancó ya el viernes de la semana pasada, con actividades de teatro clásico y música que continuarán hasta el 30 de agosto.

Sin embargo, hoy se celebró la inauguración oficial del certamen en presencia, entre otros altos cargos y dignatarios, del presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen.

Bajo el lema ‘El nacimiento del tiempo y el poder del corazón’, la 106 edición del Festival de Salzburgo ofrece 208 funciones de música, ópera y teatro de aquí hasta finales del verano. EFE

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