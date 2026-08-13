Marruecos anuncia medidas tras los llamados a cruzar a Ceuta publicados en redes sociales

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Marruecos anunció este miércoles que tomó medidas para atajar cualquier afluencia de migrantes hacia el enclave español de Ceuta desde su territorio, tras constatar una nueva oleada de desinformación en redes sociales.

Desde hace más de una semana, varias publicaciones en línea afirman que el puesto fronterizo entre la ciudad marroquí de Fnideq y Ceuta «estará abierto» el 15 de agosto, «día feriado en España».

Estas publicaciones llegan después de que unos 72.000 migrantes entraran ilegalmente en pocos días a finales de julio en Ceuta, una cifra récord para un periodo tan breve.

De ese contingente, 70.000 fueron devueltos a Marruecos, según el ministerio español del Interior.

«Se han tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él», declaró Rachid El Khalfi, portavoz del ministerio marroquí del Interior.

El ministerio precisó que había «detectado en los últimos días la circulación de publicaciones y de mensajes anónimos en algunas redes sociales que incitan a la organización de intentos de cruce colectivo e ilegal hacia Ceuta y Melilla», el otro enclave español en el norte de África, situado a 400 km al este de Ceuta.

Según las autoridades, se emprenderán acciones judiciales contra quienes transmitan esas publicaciones.

Un «grupo de individuos» sospechosos de estar implicados fueron arrestados y están siendo investigados, indicó El Khalfi en una declaración divulgada por la agencia oficial MAP.

Tras la afluencia sin precedentes hacia Ceuta, unas 2.000 personas -de las que más de un millar son menores no acompañados- permanecieron en la ciudad autónoma, según la administración ceutí.

El Ministerio del Interior marroquí llamó a «las autoridades españolas (…) a asumir su responsabilidad y a acelerar los procedimientos de retorno» de esos menores.

La crisis migratoria dejó 11 muertos del lado marroquí, según Rabat. En territorio español, al menos 80 personas murieron, según una comisión española de especialistas forenses.

Pero oenegés marroquíes de defensa de los derechos humanos, incluida la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), al menos 141 personas murieron al intentar llegar al enclave español.

kao/isb/fka/anb/jvb/ahg