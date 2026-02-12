Marruecos declara «zonas siniestradas» a 4 provincias afectadas por las intensas lluvias

Rabat, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Marruecos declaró «zonas siniestradas» a cuatro provincias del norte y el oeste del país, las más castigadas por las intensas lluvias y crecidas que obligaron a evacuar a cerca de 188.000 personas, y aprobó destinar unos 276 millones de euros para paliar los efectos de estas inclemencias meteorológicas.

La medida afecta a los municipios de Larache (norte del país) y Kenitra, Sidi Slimane y Sidi Kacem, en el noroeste de Rabat, los más afectadas por este temporal calificado de «acontecimiento catastrófico», informó este jueves la Presidencia del Gobierno marroquí.

Según la nota, el rey Mohamed VI dio instrucciones al Ejecutivo para la puesta en marcha de un plan de apoyo a las familias y poblaciones damnificadas con un presupuesto provisional de cerca de 3.000 millones de dirhams (276 millones de euros).

El presupuesto se reparte en 775 millones de dirhams (71 millones de euros) destinado a reparar viviendas y pequeños comercios, 225 millones (20 millones de euros) para ayudas de emergencia, 300 millones (27 millones de euros) para agricultores y ganaderos y 1.700 millones (156 millones de euros) para la rehabilitación de infraestructuras y redes básicas.

La fuente señaló que el temporal que azotó el país magrebí provocó la inundación de más de 110.000 hectáreas y obligó en los últimos días al desplazamiento de cerca de 188.000 personas en las provincias de Larache, Kenitra, Sidi Kacem y Sidi Slimane, ante el riesgo de crecidas de ríos y embalses.

El ministro marroquí de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, subrayó ayer que desde septiembre pasado hasta hoy el acumulado medio de precipitaciones alcanzó 150 milímetros, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con el promedio anual registrado desde la década de 1990 hasta la actualidad y el triple de lo contabilizado el año pasado.

Asimismo, en los últimos meses el país registró «un récord» de nevadas, que cubrieron más de 55.400 kilómetros cuadrados.

El pasado domingo, al menos cuatro personas murieron al ser arrastradas por fuertes riadas en la provincia de Tetuán. EFE

