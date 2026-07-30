Marruecos intenta frenar llegada a Ceuta con controles en transportes y carreteras

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Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).- Las autoridades marroquíes tratan de frenar la llegada de jóvenes a las localidades del norte del país próximas a la frontera con Ceuta con inspecciones en transportes públicos y carreteras, confirmaron a EFE fuentes policiales.

Agentes marroquíes se han desplegado en estaciones de tren y de autobuses que conectan con el norte del país y evitan los viajes de jóvenes sospechosos de intentar cruzar la frontera ceutí, en medio de la peor crisis migratoria entre Marruecos y España en los últimos cinco años.

En Rabat, policías y fuerzas auxiliares protegen las entradas a la estación de donde parten los trenes con destino a Tánger (norte) e impiden el paso a jóvenes que podrían ser sospechosos de intentar cruzar la frontera. Estos controles se repiten en otras ciudades del país, según constató EFE.

En las carreteras que conducen a las localidades próximas a Castillejos, fronteriza con Ceuta, también se han intensificado los controles para evitar el paso de grupos de jóvenes que intentan llegar a pie a la zona.

En las proximidades de Tánger, varios de estos grupos que caminaban por los márgenes de la carretera, se dispersaron y se ocultaron en bosques cercanos para esquivar la presencia policial.

La multitud continúa llegando a Fnideq (Castillejos). Horas después del inicio de la llegada masiva que ha sembrado el caos en esta ciudad marroquí, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se suman a una columna que alcanza los cinco kilómetros que separan el centro de la frontera con el enclave español.

Aunque Marruecos acaba de confirmar que, tal como ha anunciado el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta, el flujo no se ha detenido.

Siguen llegando a pie, en moto o en coche, procedentes de todo Marruecos y vestidos con ropa deportiva y liviana para correr o lanzarse al mar si hace falta.

El efecto llamada se ha multiplicado y la policía marroquí está desbordada, según pudo constatar EFE en la zona fronteriza.

Marruecos no ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de detenidos, rescatados o ahogados en el mar durante esta crisis. EFE

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(foto) (vídeo)