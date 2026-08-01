Marruecos traslada a los migrantes que regresaron de Ceuta

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Castillejos (Marruecos), 1 ago (EFE).- Decenas de autobuses trasladaron desde primeras horas del sábado a distintos puntos del país a cientos de migrantes que se encontraban en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) tras entrar irregularmente en el enclave español de Ceuta.

Cientos de personas, en su mayoría marroquíes pero también numerosos subsaharianos, esperaban hoy la salida de al menos una decena de vehículos concentrados en las afueras de Fnideq para conducirlos a otras ciudades del país, según constató EFE.

Los traslados comenzaron en la madrugada de forma ordenada y sin incidentes, de acuerdo con medios locales.

Fnideq recupera progresivamente la normalidad después de la tensión registrada cuando el jueves decenas de miles de personas -60.000 según estimaciones de autoridades españolas- tomaron la ciudad para pasar de forma irregular a Ceuta.

Su regreso a Fnideq, el viernes, colapsó esta localidad del norte de Marruecos, con miles de personas vagando por las calles y durmiendo en parques y espacios públicos.

Detenidos y muertos

Marruecos ha detenido en las últimas horas a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados durante esta crisis migratoria, la mayor entre Rabat y Madrid, que he se ha cobrado al menos 57 víctimas mortales, según las autoridades españolas.

Los detenidos son investigados por delitos relacionados con tentativa de homicidio, incendio intencionado y daños a bienes públicos y privados, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los cargos se derivan de los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del viernes en Fnideq, donde grupos minoritarios atrincherados en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes e incendiaron varios vehículos.

Marruecos no ha dado cifras oficiales sobre el impacto de esta crisis, sobre el número de desaparecidos o muertos en su territorio, aunque varios medios locales apuntan al menos dos víctimas mortales, un joven que se precipitó al vacío durante enfrentamientos con la policía y el chófer de un autobús incendiado en las proximidades del paso fronterizo con Ceuta.EFE

mar/av

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