Marruecos volverá a la hora GMT el 20 de septiembre tras 8 años de mantenimiento de GMT+1

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Rabat, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Marruecos anunció este jueves que el país volverá a la hora GMT el próximo 20 de septiembre de 2026, poniendo fin a ocho años de aplicación casi continua del huso horario GMT+1, una medida que ha generado durante ese periodo un amplio debate y reiteradas quejas ciudadanas.

La decisión la anunció el presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, que dijo que responde a «las demandas de los ciudadanos» porque el horario adicional constituye «una dificultad para los ciudadanos».

Según el comunicado posterior a la reunión semanal del Consejo del Gobierno, se volverá a la hora GMT a partir de las 02.00 de madrugada el domingo el 20 de septiembre de 2026.

Marruecos adoptó de forma progresiva el uso de la hora GMT+1 a lo largo de la última década, pero lo cambió de forma definitiva y permanente en 2018, eliminando el retorno estacional al GMT, salvo en excepciones puntuales durante el mes de ayuno musulmán de ramadán.

Entre los argumentos oficiales entonces figuraba el ahorro energético y la sincronización con los principales socios económicos del país magrebí, pero la decisión generó desde entonces una oposición ciudadana sostenida en el tiempo, que se quejaron de su impacto sobre su ritmo de sueño, su vida cotidiana y sus salidas al trabajo y a la escuela durante el invierno. EFE

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