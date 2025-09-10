Matan a tiros a un candidato a diputado del oficialista partido Libre en Honduras
Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- Un candidato a diputado en Honduras por el Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder) fue asesinado de dos tiros en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, departamento del mismo nombre, en el norte del país, informó este miércoles una fuente oficial.
Se trata de Óscar Bustillo, quien fue atacado el martes por la noche al parecer por dos hombres desconocidos que se habían ocultado en una casa abandonada, dijo a periodistas un portavoz de la Policía Nacional.
Agregó que según la información preliminar recabada, Bustillo regresaba de una reunión política cuando fue atacado por los dos hombres, que portaban armas de fuego cortas.
La misma fuente indicó que Bustillo fue llevado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, de Yoro, pero llegó sin señales vitales, y que la Policía Nacional espera tener mayor información sobre el crimen en el transcurso del día.
Bustillo, ingeniero forestal de profesión, buscaba ser diputado por Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, acompañando a la candidata presidencial de ese partido, Rixi Moncada. EFE
