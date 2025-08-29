Mauritania tacha de carente de credibilidad el informe de HRW sobre abusos a migrantes
Nuakchot, 29 ago (EFE).- Mauritania rechazó este viernes el reciente informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acusa a sus fuerzas de seguridad de cometer violaciones de los derechos de las personas migrantes, al que calificó de «falto de objetividad y credibilidad».
El Ministerio mauritano del Interior afirmó en un comunicado que el documento emitido por HRW contradice los hechos constatados sobre el terreno y «se aparta de los principios de una investigación objetiva y transparente».
La nota niega la existencia de torturas, humillaciones u otras formas de maltrato, así como que algún migrante hubiera sido despojado de sus pertenencias durante una expulsión.
Asimismo, destaca que el país dispone de cinco centros de acogida y alojamiento para migrantes en Nuakchot y Nuadhibú (norte), uno de ellos reservado exclusivamente a mujeres, y anunció la apertura de otros dos en septiembre.
Subraya que estos centros cuentan con agua potable, electricidad, atención sanitaria, ambulancias, alimentación y transporte en autobuses climatizados.
En un informe publicado el miércoles, HRW acusó a las fuerzas de seguridad mauritanas de cometer «graves violaciones» de derechos humanos entre 2020 y principios de 2025 contra migrantes y solicitantes de asilo, principalmente procedentes de África Occidental y Central que intentaban llegar a las islas Canarias (España) por mar.
La ONG documentó abusos contra 77 personas, entre ellas hombres, mujeres y menores, e implicó en esos actos a la Policía, la Guardia Costera, la Marina, la Gendarmería y el Ejército de Mauritania, a los que atribuyó casos de tortura, violación, detención arbitraria, acoso sexual, extorsión y expulsiones sumarias. EFE
