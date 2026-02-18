Mayor central obrera argentina ratifica huelga y pide a diputados no sancionar ley laboral

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera argentina, confirmó este miércoles la convocatoria de una huelga general de 24 horas contra la reforma laboral, que podría empezar la próxima medianoche si se constata que la Cámara de Diputados debatirá este jueves el proyecto legislativo, tal y como está previsto.

«Vamos a hacer un paro por 24 horas a partir de las cero horas del día en que se trate este proyecto», informó uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

En la misma conferencia, el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo envió un mensaje a los diputados que deben debatir y votar el proyecto de ley: “Tengan muy claro que lo que representan dentro de la cámara son los intereses del pueblo argentino».

Jerónimo aseguró que la medida de fuerza, que se realizará este jueves si en las próximas horas se convoca a una sesión especial de la Cámara Baja para debatir la reforma laboral, será «contundente» y «va a estar parada la Argentina de una punta a la otra».

«La CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley. Nos oponemos porque es inconstitucional», afirmó Sola.

El secretario general dijo que en Argentina se pierden cada día 400 puestos de trabajo formales y se han cerrado más de 21.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) desde el inicio de la administración de Javier Milei, en diciembre de 2023.

«Si no somos escuchados, lo único que hará es que se profundice más el reclamo social. Nosotros, como CGT, vamos a encabezar todos los reclamos de los trabajadores», aseguró Octavio Argüello, el otro miembro del triunvirato que dirige la central obrera.

La huelga contará con la adhesión de los principales sindicatos del transporte, lo que anticipa una paralización casi total de los servicios por 24 horas.

El proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Milei modifica radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera. EFE

