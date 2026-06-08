Medios griegos acusan a turcochipriotas de interferir vuelos de ministros de la UE

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Atenas, 8 jun (EFE).- Varios medios griegos acusan este lunes a la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), reconocida solo por Ankara, de haber interferido la víspera en las comunicaciones de dos aviones en los que se trasladaban a Nicosia los ministros de Defensa de Grecia, Francia y Países Bajos.

Así lo afirma este lunes el semanal griego To Vima, que cita fuentes del Ministerio de Defensa de la República de Chipre, señalando que pese a las interferencias los vuelos llegaron a sus destinos sin mayores complicaciones.

El periódico especifica que primero fueron interrumpidas por transmisiones de radio las comunicaciones del avión en el que viajaban las titulares de Defensa francesa y holandesa, Catherine Vautrin y Dilan Yeşilgöz, respectivamente.

Poco después se produjo un segundo incidente que afectó al avión en el que iba su homólogo griego, Nikos Dendias, así como otras perturbaciones que afectaron a aeronaves estatales que llevaban delegaciones europeas a Nicosia para participar en una reunión informal del Consejo de Defensa de los Veintisiete que comienza hoy bajo la presidencia chipriota de la UE.

La comunicaciones de los aviones fueron interrumpidas por transmisiones de radio provenientes de la torre de control de tráfico aéreo no autorizada del aeropuerto de Tymbou, en la parte norte y turcochipriota de la isla.

La emisora pública griega, ERT, afirma que , la torre de control contactó con los aviones e intentó guiarlos.

Mientras se registraban las interferrencias. dos cazas turcos F-16 Fighting Falcon despegaron de la zona de Tymbou y monitorearon la ruta de los aviones estatales manteniendo distancia y sin acercarse directamente a las aeronaves, según To Vima.

A pesar de las interferencias reportadas, todas las aeronaves completaron sus trayectos sin incidentes y aterrizaron sin problemas.

La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, cuando el Ejército turco invadió el norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado, impulsado por la entonces junta militar griega.

Desde entonces la isla permanece dividida, entre la República de Chipre, perteneciente a la UE, y la RTNC.

Las negociaciones para superar el conflicto y reunificar la isla están estancadas desde 2017. EFE

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