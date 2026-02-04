Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia

2 minutos

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- Melinda Gates, exmujer del magnate estadounidense Bill Gates, señala que los papeles que se han desclasificado sobre el pederasta Jeffrey Epstein le recuerdan etapas muy dolorosas de su matrimonio con el fundador de Microsoft, que aparece en ellos, y pidió justicia para las víctimas y explicaciones de los implicados.

«Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, ¿no?, porque me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio», dice en una entrevista en el pódcast Wild Card de la emisora pública estadounidense NPR.

La empresaria y filántropa deja claro que es Bill Gates quien debe responder sobre las revelaciones de esos documentos.

«Sean cuales sean las preguntas que quedan, estas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo», sostuvo.

La relación de Gates con Epstein está documentada en esos papeles. En un mensaje de 2013 Epstein sugiere que Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras haberse acostado con «chicas rusas» y apunta que quiso darle antibióticos a su entonces esposa sin que ella estuviera al tanto.

«Estas afirmaciones, provenientes de un mentiroso reincidente y resentido, son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no mantener una relación con Gates y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo», ha declarado un representante de Gates al diario The New York Times.

Bill y Melinda Gates se casaron en 1994 y se separaron en 2021, tras casi tres décadas de relación en las que lanzaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo, la Gates Foundation, con donaciones que según el propio Gates han superado los 100.000 millones de dólares (unos 84.500 millones de euros).

Melinda Gates ya había afirmado en el pasado que el vínculo de su exmarido con Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York, fue uno de los motivos que la llevaron al divorcio.

En la entrevista con NPR, que se difundirá en su totalidad este jueves, la empresaria añade que las revelaciones del Departamento de Justicia la llenan de una «tristeza increíble», lo que no le hace olvidar el sufrimiento de las víctimas.

«Puedo dejar a un lado mi propia tristeza y mirar a esas chicas y pensar: Dios mío, ¿cómo pudo pasarles algo así? Al menos yo he logrado seguir adelante con mi vida. Espero que se haga justicia para esas mujeres, que hoy ya son adultas», dijo. EFE

