Meloni afirma que se abre una «ventana» para la paz en Ucrania tras la cumbre de Alaska

2 minutos

(Actualiza con nueva declaración de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni)

Roma, 16 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este sábado que «por fin se abre una ventana para debatir sobre la paz en Ucrania», en su primera reacción a la reunión mantenida el viernes en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Por fin se abre una ventana para debatir sobre la paz en Ucrania. Italia está haciendo su parte junto con sus aliados occidentales», escribió en su cuenta de X.

«El acuerdo sigue siendo complicado, pero finalmente posible, sobre todo tras el estancamiento que se ha producido durante muchos meses en la línea del frente», dijo en una declaración difundida por su oficina de prensa.

La mandataria italiana defendió que «solo Ucrania podrá negociar las condiciones y sus territorios».

Meloni destacó que el «punto crucial» sigue siendo el de las garantías de seguridad para evitar nuevas invasiones rusas, y señaló que en ese aspecto se han producido las «novedades más interesantes» durante la reunión en Anchorage.

«Solo unas garantías sólidas y creíbles en este sentido podrán prevenir nuevas guerras y agresiones», insistió.

Asimismo, subrayó que el presidente Trump «ha retomado la idea italiana» de establecer garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 de la OTAN, cuyo punto de partida es la definición de una «cláusula de seguridad colectiva» que permita a Ucrania beneficiarse del apoyo de todos sus socios, incluidos Estados Unidos,»dispuestos a actuar en caso de que sea atacada de nuevo».

«Los Estados europeos permanecen unidos en su apoyo a Ucrania en esta fase de negociaciones. El camino hacia la paz no es fácil, pero es importante que se haya emprendido», concluyó Meloni.

Este sábado, varios líderes europeos, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, publicaron una declaración conjunta tras la reunión en Alaska, en la que aseguraron estar “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral con Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Entre los firmantes figuran Meloni, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro polaco, Donald Tusk. EFE

csv/alf