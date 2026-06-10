Meloni aprueba normas para regular la IA e ironiza sobre aparecer «desnuda» en imágenes

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Roma, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Italia ha aprobado este miércoles dos decretos para regular la inteligencia artificial (IA) y la primera ministra, Giorgia Meloni, ha defendido la necesidad de hacerlo para distinguir la realidad de lo falso, como las falsas imágenes suyas «en camisón medio desnuda en la cama», ha ironizado.

El Consejo de Ministros ha sacado adelante, entre otras cosas, dos decretos legislativos -que deberán pasar por el Parlamento en el plazo de 60 días- para regular el uso de la IA en el sector educativo y por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

«Con estas medidas, junto a la ley del pasado año, Italia se convierte en la primera nación dotada de una disciplina normativa nacional y orgánica en materia de IA», celebró en una rueda de prensa posterior el subsecretario de presidencia, Alfredo Mantovano.

El primer decreto regula el uso de esta tecnología en el ámbito policial subrayando que aunque «es un importante instrumento de ayuda para el agente, en ningún caso debe sustituir las decisiones humanas», declaró al titular de Interior, Matteo Piantedosi.

El decreto obliga a que la utilización de la IA en las comisarías tiene que ser «proporcionada y sometida a una vigilancia humana cualificada» y establece reglas para la identificación biométrica en tiempo real para fines policiales.

Piantedosi prometió que no se instaurará ningún «Gran Hermano generalizado» en las calles del país, ya que quedan prohibidas los bancos de datos enriquecidos con recopilación «masiva».

Además, el decreto implanta cursos de formación para la policía.

Por otro lado, un segundo decreto fija normas para el ámbito escolar, sobre todo para «educar y formar a los jóvenes sobre los riesgos vinculados de la IA», tal y como explicó en la rueda de prensa el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.

Entre otras cosas, la medida introducirá su uso en los programas formativos de forma explícita en los institutos de educación secundaria, y empezará a abordar el tema ya desde las escuelas.

«La idea es acostumbrar a los niños al lenguaje de la IA», dijo.

La propia Meloni, que en los últimos años se ha interesado sobre esta cuestión, ha hablado de esto ante la asamblea de la patronal Confcommercio, avisando del riesgo para los personas y la democracia de un mundo en el que «es difícil distinguir qué es real».

«Es algo de lo que tenemos que hablar y que debe ser regulado», sostuvo.

En este sentido, la primera ministra ha animado a la comunidad internacional a que se obligue a que las imágenes creadas con IA indiquen su origen con un escrito en sobreimpresión.

Y, para ello, ha recurrido a un ejemplo sobre sí misma: «Que si ves a Meloni en camisón en la cama medio desnuda, alguien no publique la foto preguntando si es normal que una primera ministra se muestre así. Que tenga que poner que la imagen ha sido creada con IA», propuso, suscitando el aplauso de los asistentes.

Por otro lado, los decretos también intervienen en el impacto de la IA en el ámbito laboral, introduciendo «la obligación de decisiones exclusivamente automatizadas» en este sentido.

«No se permitirá que decisiones que inciden en el empleo como la contratación, la modificación de condiciones contractuales, el despido o las sanciones disciplinares sean adoptadas exclusivamente por un sistema automático», adelantó la ministra de Trabajo, Marina Calderone. EFE

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