Meloni condena el «grave ataque ruso» a infraestructuras civiles en Ucrania

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Roma, 24 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó este domingo el «grave ataque ruso» que ha vuelto a golpear las infraestructuras civiles y subrayó el «aumento progresivo» del nivel de armamento utilizado.

«Nuestra solidaridad va a la población ucraniana, que desde hace más de cuatro años sufre las dramáticas consecuencias de esta guerra de agresión», afirmó la mandataria italiana a través de un comunicado.

Meloni expresó su «firme condena» al ataque, que ha causado dos muertos y 69 heridos, según las autoridades ucranianas, sumándose así a la lista de presidentes, primeros ministros y titulares de Exteriores europeos, además de Canadá.

La jefa del Gobierno italiano concluyó su mensaje asegurando que Roma continuará trabajando «con determinación» junto a sus socios europeos e internacionales para facilitar el camino hacia una paz «justa y duradera».EFE

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