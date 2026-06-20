Meloni critica los «ataques constantes e injustificados» de Trump

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró este sábado que los «ataques constantes e injustificados» de Donald Trump «carecen de sentido», después de que el presidente estadounidense repitiera que ella le pidió «una y otra vez» una foto con él en el G7 en Francia.

«Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido», señaló la mandataria en su página de Instagram, en respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, el estadounidense había comentado que a Meloni «le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia».

En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que «ser su amiga desde luego que no ha ayudado» a su popularidad, y le «sugirió» al republicano que «se centre en la suya» propia.

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