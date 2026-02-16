Meloni vuelve al pueblo afectado por un gran deslizamiento y promete cientos de millones

2 minutos

Roma, 16 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, volvió este lunes al pueblo siciliano de Niscemi, afectado por gran deslizamiento de tierra que lo ha dejado al borde del colapso, y prometió «cientos de millones de euros» para las zonas del país afectadas por los sucesivos temporales de las últimas semanas.

En su segunda visita al municipio tres semanas después del derrumbamiento que obligó a evacuar a unas 1.500 personas, Meloni anunció una ayuda de 150 millones de euros destinada únicamente a Niscemi.

En total, dijo, el Gobierno destinará 170 millones al conjunto de regiones y municipios afectados por los temporales, que han causado fuertes daños sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia.

«Prevemos varios cientos de millones de euros para lo que respecta a la restauración de la red de infraestructuras y de los servicios, y por lo tanto impacta obviamente y también se refiere a la cuestión de Niscemi», señaló.

Aparte de esta asignación y de los trabajos relacionados con la demolición, reconstrucción e indemnizaciones a los ciudadanos de Niscemi, «se está realizando un trabajo considerable tanto en la vialidad como en las escuelas, así como en la solución temporal para los ciudadanos que tendrán que buscar otra vivienda», declaró a medios italianos.

Aunque es «un trabajo muy complejo», añadió, debe realizarse con rapidez para que «no ocurra lo que sucedió con el deslizamiento de finales de los 90», cuando un fenómeno parecido azotó al sur del municipio, destruyendo viviendas e infraestructuras.

En este sentido, Meloni llamó a la calma y pidió que no se presione ni «se fuercen las decisiones» porque «sería un error»: «Se toman basadas en datos técnicos. Y, si yo forzara decisiones quizá porque quiero dar respuestas ciertas a los ciudadanos más rápido y pusiera en riesgo su seguridad, sería una loca».

Por ello, no especificó plazos y reiteró que, para garantizar las respuestas estatales al municipio, «se necesita el tiempo necesario».

El Ejecutivo prevé otras iniciativas de apoyo para las actividades económicas que se han visto afectadas por el deslizamiento, como posponer el pago de impuestos para los afectados, al menos hasta octubre.

La sucesión de temporales que azota Italia desde hace aproximadamente un mes ha causado graves daños, el más reciente el colapso definitivo, el pasado domingo, del denominado ‘Arco de los Enamorados’, una imponente formación rocosa en la provincia de Apulia (sur) que se había convertido en una de las joyas naturales del litoral adriático. EFE

cee/sam/acm

(foto) (vídeo)