Merz condena el bombardeo ruso a objetivos civiles de Ucrania y expresa su apoyo a Kiev

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Berlín, 24 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó este domingo el último ataque masivo de Rusia contra Ucrania, en el que Moscú bombardeó «objetivos civiles» de forma «masiva», en vísperas de la fiesta cristiana del Lunes de Pentecostés.

«Durante la noche del sábado al domingo de Pentecostés, Rusia lanzó un ataque masivo contra objetivos civiles en Ucrania», dijo Merz en un mensaje en su cuenta de X, en la que expresó su apoyo a Ucrania y calificó el uso ruso del misil hipersónico Oréshnik como una «escalada sin escrúpulos».

«Una vez más, se utilizó el sistema de misiles Oréshnik. El Gobierno federal condena enérgicamente esta escalada sin escrúpulos. Alemania sigue estando firmemente del lado de Ucrania», manifestó el jefe del Gobierno alemán, cuyo país es, en Europa, el que más ha contribuido con ayuda militar a Ucrania.

Merz se sumaba así a la larga lista de presidentes, primeros ministros y titulares de Asuntos Exteriores de Europa, además de Canadá, que han mostrado su solidaridad con un ataque que ha dejado dos muertos y 69 heridos, según las autoridades ucranianas. EFE

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