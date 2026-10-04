Merz pide a Putin en Kiev que pare su «guerra sin sentido»

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Berlín, 4 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este domingo al presiente de Rusia, Vladímir Putin, que pare su invasión contra Ucrania, conflicto armado que el jefe del Gobierno alemán calificó de «guerra sin sentido» durante su visita sorpresa a Kiev.

«Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar», dijo Merz en unas declaraciones a la prensa junto al edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania, recientemente atacado por Rusia con un dron.

En la tercera y última planta de dicho edificio, que se encuentra a escasos metros e la Embajada de Alemania en Ucrania, aún se observan los daños de la deflagración y las llamas causadas por el dron ruso.

«Hoy, en un domingo pacífico, hay alarmas de ataque aéreo en Kiev», lamentó el canciller sobre el día de su visita sorpresa a la capital ucraniana.

«Aquí se comenten todos los días crímenes de guerra», abundó el jefe del Gobierno alemán en alusión, entre otras cosas, a los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana.

Ucrania «se prepara para el invierno, apelo al presidente y a los dirigentes de Rusia a que paren esta guerra», dijo.

«Podemos hablar, pero primero que callen las armas», insistió.

Merz llegó este domingo en una visita sorpresa a Kiev cuyo programa no se ha hecho público por motivos de seguridad, según confirmaron a EFE fuentes de la Cancillería Federal.

A su llegada, el jefe del Gobierno alemán hizo saber que su visita, en la que le acompaña su ministra de Economía y Energía, Katharina Reiche, y una delegación de una decena de empresas de armamento y del sector energético, era una muestra de apoyo al país invadido por Rusia. EFE

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