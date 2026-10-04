Merz pide a Putin en Kiev que pare su «guerra sin sentido»

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(Actualiza con declaraciones de Zelenski en visita de Merz y mención foto y vídeo)

Berlín, 4 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este domingo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que pare su invasión contra Ucrania, conflicto armado que el jefe del Gobierno alemán calificó de «guerra sin sentido» durante su visita sorpresa a Kiev.

«Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar», dijo Merz en unas declaraciones a la prensa junto al edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania, recientemente atacado por Rusia con un dron.

En la tercera y última planta de dicho edificio, que se encuentra a escasos metros e la Embajada de Alemania en Ucrania, aún se observan los daños de la deflagración y las llamas causadas por el dron ruso.

«Los rusos quisieron destruir esta Academia de las Ciencias, y lo hicieron. Gracias a Dios las vidas de las personas pudieron ser salvadas», dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que tomara la palabra Merz.

Ambos visitaron el céntrico lugar del ataque, ocurrido el lunes.

«Agradecemos que Friedrich Merz haya estado hoy aquí con nosotros a pesar de la alerta aérea y de nuestros vecinos absolutamente bárbaros, los rusos, que llevan atacando la ciudad desde primera hora de la mañana», manifestó Zelenski, al aludir a los ataques de Rusia que, también este domingo, hicieron sonar alarmas en Kiev.

«Se trata de una señal muy necesaria y valiente por parte del canciller en persona y de toda Alemania», abundó.

Merz, por su parte, lamentó que este domingo sonaran las alarmas.

«Hoy, en un domingo pacífico, hay alarmas de ataque aéreo en Kiev», dijo el canciller sobre el día de su visita sorpresa a la capital ucraniana.

«Aquí se comenten todos los días crímenes de guerra», enfatizó el jefe del Gobierno alemán en alusión, entre otras cosas, a los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana.

Ucrania «se prepara para el invierno. Apelo al presidente y a los dirigentes de Rusia a que paren esta guerra», dijo.

«Podemos hablar, pero primero que callen las armas», insistió.

Merz llegó este domingo en una visita sorpresa a Kiev cuyo programa no se ha hecho público por motivos de seguridad, según confirmaron a EFE fuentes de la Cancillería Federal.

A su llegada, el jefe del Gobierno alemán hizo saber que su visita, en la que le acompaña su ministra de Economía y Energía, Katharina Reiche, y una delegación de una decena de empresas de armamento y del sector energético, era una muestra de apoyo al país invadido por Rusia. EFE

smm/jgb

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