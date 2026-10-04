Merz viaja a Kiev en visita sorpresa para apoyar a Ucrania frente a Rusia

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(Actualiza con declaraciones de Reiche, contexto de ataques rusos y visitas de Merz)

Berlín, 4 (oct).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajó este domingo a Kiev en un desplazamiento que no estaba anunciado, con el objetivo de profundizar el apoyo militar de Alemania a Ucrania, informaron medios germanos como la Televisión NTV y el diario Bild.

«Si no se para a Rusia, su máquina de guerra se dirigirá tarde o temprano contra nosotros», dijo Merz a su llegada a la estación de trenes de Kiev, recogió la edición digital del Bild, que apuntó que, en la capital ucraniana, «el canciller tiene previsto prometer a Ucrania una nueva ayuda militar de gran envergadura».

El jefe del Gobierno alemán, que viaja junto a su ministra de Economía, Katherina Reiche, y una delegación con representantes de una decena de empresas de los sectores de la defensa y la energía, llegó a primera hora de este domingo a una capital ucraniana que sufre desde hace días intensos ataques rusos.

El viernes, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, llegó a calificar de «muy complicada» la situación en que se encuentra la capital ucraniana, que ha visto cómo infraestructuras clave, como los puentes de la ciudad, han pasado a figurar en la lista de objetivo de las fuerzas invasoras rusas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el sábado que Rusia continúa «convirtiendo nuestra infraestructura y todo lo que sostenía la vida cotidiana en sus objetivos», con ataques dirigidos al Puente del Norte de Kiev, además de edificios residenciales, ferrocarriles e infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

En este contexto, según recogió el diario Bild, «Alemania quiere sobre todo fortalecer las defensas ucranianas antidrones» y la producción de otros sistemas de largo alcance por lo que «se destinarán mil millones de euros procedentes de fondos presupuestarios ya aprobados».

El Gobierno alemán también apoyará en materia de logística energética a Ucrania en esta visita del canciller, pues «se han previsto otros 350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de las centrales eléctricas destruidas», según Bild.

«Me alegro de estar aquí y me alegro de poder venir a hablar con mis socios en tiempos difíciles», dijo por su parte Reiche a su llegada a Kiev, según recogió NTV.

La visita de Merz de este domingo es la cuarta de un canciller alemán a Ucrania desde que comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

En mayo de 2024 Merz visitó Kiev junto al presidente francés Emmanuel Macron, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo polaco, Donald Tusk. EFE

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