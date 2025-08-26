Metsola dice que la «terrible» realidad de Gaza confirma la necesidad de una Europa fuerte

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 26 ago (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que la situación «terrible» en Gaza demuestra que «necesitamos una Europa fuerte que defienda la paz», durante su intervención este martes en el ‘Encuentro para la amistad entre los pueblos’ en Rimini, centro de Italia.

«Demasiadas víctimas inocentes, rehenes aún no liberados y demasiados niños pagando las consecuencias. Ayer, otros periodistas fueron asesinados. Esta situación es intolerable. Queremos que cesen las muertes, que termine el sufrimiento y que los rehenes sean liberados. No podemos permanecer indiferentes», añadió.

En esa línea, Metsola destacó que Europa «nunca se ha echado atrás frente al desafío de construir una cooperación global» y citó el caso de Ucrania como ejemplo al asegurar que «Kiev no sería libre sin el apoyo europeo».

Además, subrayó que las negociaciones de paz «no serían posibles sin los esfuerzos constantes de Europa» y agradeció el compromiso de los mandatarios italianos por «impulsar la paz».

«Debemos seguir explicando por qué nuestro apoyo a Ucrania es tan firme. No se trata solo de altruismo, sino de nuestra capacidad para defendernos. Es la aspiración de Europa a vivir libre, un principio que jamás olvidaremos», agregó.

Metsola insistió en la necesidad de «verdaderas garantías de seguridad» para evitar un conflicto mayor y enfatizó que una paz duradera debe basarse en el principio de «nada sobre Ucrania sin Ucrania» y que «nada sobre Europa puede decidirse sin Europa».

«Siempre la hemos querido, pero una paz duradera, que nos mantenga a todos seguros, que se base en el principio de «nada sobre Ucrania sin Ucrania» y para que eso suceda, debe significar también que nada sobre Europa puede ser decidido sin Europa. No porque queramos la guerra, sino porque queremos la paz», afirmó.

La presidenta también afirmó que «como dijo Mario Draghi, la fuerza económica y el soft power de Europa ya no son suficientes para garantizar que Europa siga siendo un líder global. El statu quo significa rendirse. Significa dejar a Europa en los márgenes.Europa nunca ha sido espectadora en el mundo y no debemos acostumbrarnos jamás a serlo».

«Europa solo tiene dos opciones: un cambio valiente o una lenta y dolorosa espiral hacia la irrelevancia”, advirtió.

Para lograr un crecimiento estable y sostenible, Metsola llamó a simplificar normas, reforzar el mercado único y desarrollar el comercio, asegurando que el Parlamento Europeo está comprometido a avanzar con las decisiones necesarias. «Europa no nació para ser espectadora», concluyó.

Por último, sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos europeos señaló que «el acuerdo comercial provisional es un paso adelante» para las relaciones transatlánticas e instó a «mirar más allá» hacia asociaciones con África y América Latina. EFE

