Metsola recalca el derecho a defenderse de Polonia ante los drones rusos en su territorio

1 minuto

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, incidió este miércoles en el derecho a defenderse de Polonia tras la incursión de una decena de drones rusos en su territorio la pasada madrugada y señaló que en situaciones así se demuestra si la UE está preparada para defenderse de un ataque.

«Aún estamos viendo qué ha pasado, hemos visto la declaración del Gobierno y del primer ministro. Pero no se equivocan, Polonia tiene todo el derecho a defenderse ante cualquier ataque», dijo Metsola.

La presidenta de la Eurocámara recordó que Polonia no sólo es un Estado miembro de la Unión Europea sino también de la OTAN, órgano que prevé consultas entre los aliados cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de sus miembros fuese amenazada.

«(En situaciones así) es donde entran en escena nuestras capacidades de defensa y nuestra seguridad, y también cómo de preparados estamos (…) contra un ataque así», recalcó. EFE

