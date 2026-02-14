Mexicanos exigen justicia durante marchas por mineros secuestrados y asesinados en Sinaloa

Hermosillo (México), 14 feb (EFE).- Trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste), se manifestaron este sábado en la ciudad de Hermosillo, capital del vecino estado de Sonora, para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2,5 % del PIB nacional.

La madrugada del 23 de enero varios hombres armados arribaron al residencial La Clementina, en el municipio de Concordia donde la empresa canadiense Viszla Silver Corp realizaba trabajos de explotación y había rentado unos departamentos para sus trabajadores, quienes fueron secuestrados.

Según la versión oficial, derivada de la declaración de cuatro sospechosos detenidos, los mineros habían sido confundidos por miembros del Cartel de Sinaloa como integrantes de un grupo criminal antagónico.

María Elena Moran, esposa de Francisco Antonio Esparza Yañez, uno de los desaparecidos y quien tiene más de 40 años de experiencia trabajando en minas, dijo que su familia aún mantiene la esperanza de que, quienes se lo llevaron, lo regresen con vida.

«Hasta el momento no hay información oficial de su paradero, en todo lo que han encontrado no hay rastro del ingeniero Esparza, hasta ahorita todas las muestras de ADN que la FGR ha realizado, ninguna corresponde con él, por eso aún podemos mantener la esperanza de que nos lo regresen con vida», dijo.

«días antes del secuestro me dijo que veía muchísima inseguridad en Sinaloa, pero que tenían un cuerpo de seguridad bastante bueno, que tenían negociaciones con la gente que les pedía dinero por dejarlos trabajar», agregó la esposa.

Las movilizaciones de este fin de semana, convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, también se realizaron en los estados de San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación «mucho más profunda» sobre el asesinato de cinco mineros vinculados a la empresa canadiense y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil del crimen.

El pasado lunes la FGR confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, que fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, e indicó que cinco cuerpos más están en proceso de identificación.

En el grupo de personas que marchó en Hermosillo también iban los familiares del minero encontrado muerto José Antonio Jiménez Nevares, quien dejó a su mujer y a dos niñas menores de edad.

«José Antonio no merecía morir en estas circunstancias, todos lo que lo conocimos sabemos que era un joven alegre y muy responsable”, dijo su esposa al agradecer a los participantes de la marcha.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. EFE

