Michelle Bachelet no descarta competir por un tercer mandato presidencial en Chile

Compartir

3 minutos

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) no descartó este miércoles competir por un tercer mandato presidencial en las elecciones de 2029 tras su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En entrevista con TVU de la Universidad de Concepcion, la exmandataria fue consultada por la posibilidad de una nueva carrera hacia el sillón de La Moneda: «¿No hay segunda sin tercera?», a lo que respondió tras una breve pausa: «Yo creo que sí… yo creo que sí».

Durante la conversación, la también ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró que le da «terror retroceder en derechos» en el contexto actual, sobre todo en el caso de las mujeres, dónde «ha sido más difícil, más lento”.

«Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos», subrayó.

Bachelet retiró a mediados de septiembre su candidatura a presidir la ONU, luego de conocerse los resultados de las últimas votaciones no vinculantes en la organización, donde quedó ubicada en la penúltima posición.

La carrera de la líder chilena fue retrocediendo posiciones a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pasando del cuarto lugar en julio a la séptima entre ocho postulantes.

Pese al contundente respaldo de Brasil y México, el actual gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, retiró en marzo pasado su patrocinio alegando que sus posibilidades de éxito eran «muy bajas».

La exmandataria volvió a referirse a su retiro, en la entrevista, donde confesó que «como me explicó un embajador, nadie incentiva cuando saben que esa persona va a ser vetada, y todos sabemos que te están vetando».

«Luego, obviamente, un canciller amigo también me comentó lo que le habían dicho autoridades de ese mismo país, que jamás iban a aceptar a una mujer como yo, con mis ideas, con mi historia», añadió.

El pasado miércoles seis partidos progresistas chilenos: Partido Socialista, Partido por la Democracia, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y la Democracia Cristiana, organizaron un homenaje a su trayectoria para darle un espaldarazo tras la frustrada candidatura en la ONU.

El retorno de Bachelet a la cotidianidad de la política chilena se dio hace un par de semanas, cuando publicó una carta conjunta con el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) cuestionando el anuncio del Gobierno de Kast por adherir a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional. EFE

ssb/mjr/lpm

Los preferidos del público Los más discutidos