Milei defiende «innegociable» principio de equilibrio fiscal al anunciar Presupuesto 2026

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes, al anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026, que el equilibrio fiscal no es un «capricho» sino un principio «no negociable» de su Gobierno.

«El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro Gobierno y es un principio no negociable», afirmó Milei este lunes, en un mensaje grabado, emitido en directo a todo el país.

Milei no precisó durante su mensaje cuál es la proyección de superávit fiscal para el año próximo, ni la meta de crecimiento económico ni la de inflación. EFE

