Milei fue evacuado de un acto electoral por incidentes con manifestantes opositores

3 minutos

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, bastión del peronismo, donde Milei se encontró con un grupo de manifestantes opositores -superior en número al contingente de simpatizantes oficialistas- que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Tras la evacuación del mandatario, se desencadenó una confrontación entre simpatizantes de ambos bandos, que se saldó, según la prensa local, con al menos tres heridos y dos detenidos.

Ya de vuelta en la residencia presidencial de la localidad de Olivos, Milei publicó una foto junto a su hermana Karina y a Espert junto a un breve mensaje: «En Olivos con ‘el profe’ José Luis Espert y ‘el jefe’ Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia».

Pese a la caracterización de Milei de los manifestantes como kirchneristas, la protesta en su contra incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones, así como ciudadanos autoconvocados.

En su mensaje, el mandatario aprovechó también para pedir el voto en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en la elección parlamentaria nacional del 26 de octubre.

La Libertad Avanza, partido del presidente, describió el acto electoral de Lomas de Zamora como «una caravana pacífica», en la que «un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar a agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con el modelo empobrecedor kirchnerista».

En un comunicado, el partido destacó que «la cobardía y el patoterismo son parte del accionar de un modelo que se ve acorralado; pero que sin embargo no podrá frenar la fuerza de millones de argentinos que eligieron un cambio histórico y que hoy acompañan al presidente Javier Milei en la construcción de una Argentina libre, que bajó la pobreza y la inflación».

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en su cuenta de la red social X que el episodio es «la muestra más fiel del final del kirchnerismo» y se refirió a los manifestantes opositores como «militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado».

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, también se expresó en redes para repudiar la agresión: «El kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar».

«Estos tipos (hombres), para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más», concluyó. EFE

