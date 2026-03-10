Milei se jacta en EEUU de haber evitado que Argentina se convirtiera en Cuba o Venezuela

2 minutos

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se jactó este martes de haber evitado que Argentina se convirtiera en Cuba o Venezuela, al defender ante inversores internacionales las políticas de su Gobierno, en la apertura del evento Argentina Week, en Nueva York.

«Cuando llegamos nosotros estábamos camino a ser Cuba con escala en Venezuela» señaló el mandatario y caracterizó las drásticas medidas que ha implementado desde el inicio de su gestión como «justas», por estar alineadas con la «eficiencia económica» y el «utilitarismo político».

Durante su intervención en el evento celebrado en Manhattan -que reúne a empresarios, bancos y fondos de inversión- Milei afirmó que su gestión logró revertir la crisis económica heredada, realizar un fuerte ajuste fiscal en pocos meses y encaminar al país hacia un modelo de libre mercado, sin recurrir a medidas que afectaran los depósitos o la propiedad privada.

El presidente aprovechó el encuentro para presentar al país como una oportunidad de inversión y destacó el potencial de sectores estratégicos como la energía y la minería.

“Argentina es un excelente caso de negocios”, subrayó, y mencionó sectores que considera clave para el crecimiento económico, entre ellos la energía, la minería, el agro, la economía del conocimiento y el sistema financiero.

El evento Argentina Week -que inició este lunes y se extenderá hasta el12 de marzo- reúne en Nueva York a funcionarios del Gobierno argentino, gobernadores y representantes de empresas internacionales, con el objetivo de promover inversiones y reforzar los vínculos con el sector financiero internacional en medio de un contexto de volatilidad en los mercados globales.

Este lunes, Milei se refirió al conflicto en Medio Oriente durante una charla en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde expresó su respaldo a Estados Unidos e Israel frente a Irán y se presentó como «el presidente más sionista del mundo».

“Como argentino, Irán no me cae simpático porque nos han metido dos bombas: una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel”, afirmó el mandatario, al recordar dos atentados ocurridos en Buenos Aires en la década de 1990 y por los que la Justicia argentina ha atribuido responsabilidad a Irán. EFE

lgu/pd/nvm

(video)