Milei vuelve a Estados Unidos para participar de la Junta de Paz

2 minutos

Buenos Aires, 17 feb (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, volverá a viajar a Estados Unidos este miércoles para participar de la reunión inaugural de la Junta de Paz, convocada para el 19 de febrero por su par estadounidense, Donald Trump.

Según confirmaron a EFE fuentes oficiales, el mandatario viajará este miércoles a Washington D.C. para participar al día siguiente en la reunión convocada por Trump.

La Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Respecto de la agenda específica de Milei en la Junta de Paz, el Gobierno argentino aclaró que todavía no se encuentra definida.

La Casa Blanca indicó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el propio Milei, aceptaron formar parte del organismo.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay, y del norte de África, Egipto y Marruecos.

La incorporación más reciente fue la de Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no viajará a la capital estadounidense.

Con su participación en la Junta de Paz, Milei completará su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde su investidura en diciembre de 2023.

El presidente argentino también había anunciado a inicios de este mes que viajará a Estados Unidos en marzo para participar de la Argentina Week 2026, una presentación de oportunidades de inversión en el país suramericano que se realizará del 9 al 12 de ese mes en la ciudad de Nueva York.

«El mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y de los Estados Unidos. Mediante la creación de su Board of Peace (Junta de Paz, en inglés), el presidente Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos», aseguró Milei en un acto en Buenos Aires a fines de enero. EFE

fpe/seo