Miles de evacuados e infraestructuras destruidas en estado Washington por incendios

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Washington, 2 ago (EFE).- Miles de evacuados y al menos 600 infraestructuras han quedado destruidas en el estado de Washington este fin de semana a causa de los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane y que han obligado a declarar el estado de emergencia.

Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas u otras clase de edificios y dependencias.

Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado a miles de residentes sin electricidad.

Los bomberos trabajan para controlar los incendios y van a ser reforzados por equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción.

Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.

El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento. EFE

acd/agf