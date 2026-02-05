Miles de familias permanecen entre el agua por las inundaciones en el noroeste de Colombia

1 minuto

Tierralta (Colombia), 5 feb (EFE).- Miles de familias permanecen este jueves entre el agua por las inundaciones causadas por las lluvias atípicas para esta época del año en Colombia, según ha podido constatar EFE en un sobrevuelo por el sur del departamento caribeño de Córdoba (noroeste).

La situación más crítica se vive en los municipios de Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Tierralta donde se encuentra el embalse de Urrá que, a punto de desbordarse, continúa vertiendo aguas al cauce del río Sinú, lo que agrava la situación.

«Es muy atípico, estamos en temporada de menos lluvias. Nosotros tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias y en este momento estamos en la de menos lluvias», dice a los periodistas Carlos Carrillo, director de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), antes de iniciar el sobrevuelo desde Montería, la capital cordobesa. EFE

