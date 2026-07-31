Miles de migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en frontera con Ceuta

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Castillejos (Marruecos), 31 jul (EFE).- Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español, según constató EFE.

Buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió este viernes el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos.

Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a Ceuta por el espigón que bordea la costa de Castillejos o a nado sin que las fuerzas marroquíes lo impidan. EFE

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