Miles de personas marchan en apoyo del pueblo palestino en el Festival de Venecia

Venecia (italia), 30 ago (EFE).- Una multitud de personas se han manifestado este sábado en apoyo del pueblo palestino en el marco del Festival de Venecia, con una marcha en la isla de Lido en la que denunciaron un «genocidio» perpetrado por parte de Israel en Gaza.

El lugar indicado para el encuentro fue la plaza de Santa María Elisabetta, el principal punto de desembarco de la isla del Lido, donde tiene lugar la Mostra, y enseguida se llenó de personas de todas las edades con banderas palestinas y pancartas.

Los organizadores de la protesta anunciaron por los megáfonos que los participantes superaban los 5.000.

La marcha transcurrió en medio de un amplio dispositivo policial por el Gran Viale del Lido, su principal avenida, y tiene previsto llegar al área donde se celebra el Festival, sin acceder al recinto ni interferir en el evento, para regresar luego al punto de inicio.

Mientras, la alfombra roja del Palacio del Cine veneciano acogía el estreno de ‘Frankenstein’, con la presencia de su director, el mexicano Guillermo del Toro, y de sus protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi, entre otras estrellas.

Los manifestantes llevaban pancartas escritas en inglés e italiano en las que podía leerse «Stop al genocidio», «Contra el genocidio y las guerras, «Palestina libre» o «No podréis ocultarlo».

«Hemos venido para apoyar al pueblo palestino y para protestar contra su genocidio, contra la matanza de palestinos», explica a EFE Sara, de la cercana ciudad de Vicenza (norte).

El veneciano Alessandro, por su parte, muestra su «indignación» por el trato que la prensa concede a esta guerra.

«Lo que más me enfada es que la prensa estatal, italiana y de la Unión Europea no habla de estas cosas. Parece que todo va bien y para nosotros no está bien. Queremos hacer entender que estamos por la paz, en este caso de los palestinos, porque el genocidio ya es evidente para todos», lamentó.

La marcha ha sido organizada por el colectivo ‘Venice4Palestine’ (V4P), compuesto por trabajadores del sector cinematográfico italiano, y por otras organizaciones y sindicatos del país.

Su objetivo era aprovechar la atención mediática que atrae este famoso festival de cine internacional, por el que cada año pasa toda estrella que se precie, para denunciar la guerra en Gaza.

La semana pasada el colectivo V4G promovió una carta abierta para pedir a la dirección del certamen espacios de denuncia de lo que tachan de «genocidio palestino», firmada por más de 1.500 personas, y se convocó esta manifestación.

Por otro lado exigió al Festival que retirara la invitación a los artistas que «respalden» al Gobierno de Israel, citando a la actriz israelí Gal Gadot y a Gerard Butler, ambos en la película ‘In the hand of Dante’, fuera de concurso.

Esta última petición ha soliviantado a algunos firmantes de la carta como el popular actor italiano Carlo Verdone, que se ha mostrado contrario a reclamar la exclusión de otros artistas.

Ante las protestas, el pasado miércoles, el director de la Mostra, Alberto Barbera, condenó «todo lo que está sucediendo» en Gaza y rechazó «censurar» a nadie.

«La Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie. Por eso devolvemos al solicitante la petición de retirar la invitación a artistas», declaró en la rueda de prensa de apertura de la Mostra.

Y agregó: «Por otro lado, no hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme pesar por lo que está sucediendo en Gaza y Palestina y por la muerte de civiles y sobre todo niños, víctimas a menudo definidas con el término horrendo de ‘daños colaterales’ de guerras a las que nadie ha conseguido aún poner fin».

La competición por el León de Oro de esta edición 82 de la Mostra tiene, entre sus 21 películas, una basada en la tragedia de Gaza, ‘The voice of Hind Rajab’, que rememora a esa niña asesinada al quedar atrapada en un coche en un bombardeo israelí.

En los cuatro días de festival, algunos artistas sí que han manifestado su solidaridad con Gaza: el cineasta griego Yorgos Lanthimos mostró en su solapa un broche con la bandera palestina y la marroquí Maryam Tuozani llevó a la alfombra roja veneciana un bolso en el que se leía «stop genocide in Gaza». EFE

En la manifestación se pudo ver a la presentadora del Festival, la actriz Emanuela Fanelli, y a otros actores italianos como Michele Rondino o el dibujante ZeroCalcare. EFE

