The Swiss voice in the world since 1935

Miles de personas marchan en apoyo del pueblo palestino en el Festival de Venecia

Este contenido fue publicado en
4 minutos

(Actualiza con detalles y declaraciones)

Venecia (italia), 30 ago (EFE).- Una multitud de personas se han manifestado este sábado en apoyo del pueblo palestino en el marco del Festival de Venecia, con una marcha en la isla de Lido en la que denunciaron un «genocidio» perpetrado por parte de Israel en Gaza.

El lugar indicado para el encuentro fue la plaza de Santa María Elisabetta, el principal punto de desembarco de la isla del Lido, donde tiene lugar la Mostra, y enseguida se llenó de personas de todas las edades con banderas palestinas y pancartas.

Los organizadores de la protesta anunciaron por los megáfonos que los participantes superaban los 5.000.

La marcha transcurrió en medio de un amplio dispositivo policial por el Gran Viale del Lido, su principal avenida, y tiene previsto llegar al área donde se celebra el Festival, sin acceder al recinto ni interferir en el evento, para regresar luego al punto de inicio.

Mientras, la alfombra roja del Palacio del Cine veneciano acogía el estreno de ‘Frankenstein’, con la presencia de su director, el mexicano Guillermo del Toro, y de sus protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi, entre otras estrellas.

Los manifestantes llevaban pancartas escritas en inglés e italiano en las que podía leerse «Stop al genocidio», «Contra el genocidio y las guerras, «Palestina libre» o «No podréis ocultarlo».

«Hemos venido para apoyar al pueblo palestino y para protestar contra su genocidio, contra la matanza de palestinos», explica a EFE Sara, de la cercana ciudad de Vicenza (norte).

El veneciano Alessandro, por su parte, muestra su «indignación» por el trato que la prensa concede a esta guerra.

«Lo que más me enfada es que la prensa estatal, italiana y de la Unión Europea no habla de estas cosas. Parece que todo va bien y para nosotros no está bien. Queremos hacer entender que estamos por la paz, en este caso de los palestinos, porque el genocidio ya es evidente para todos», lamentó.

La marcha ha sido organizada por el colectivo ‘Venice4Palestine’ (V4P), compuesto por trabajadores del sector cinematográfico italiano, y por otras organizaciones y sindicatos del país.

Su objetivo era aprovechar la atención mediática que atrae este famoso festival de cine internacional, por el que cada año pasa toda estrella que se precie, para denunciar la guerra en Gaza.

La semana pasada el colectivo V4G promovió una carta abierta para pedir a la dirección del certamen espacios de denuncia de lo que tachan de «genocidio palestino», firmada por más de 1.500 personas, y se convocó esta manifestación.

Por otro lado exigió al Festival que retirara la invitación a los artistas que «respalden» al Gobierno de Israel, citando a la actriz israelí Gal Gadot y a Gerard Butler, ambos en la película ‘In the hand of Dante’, fuera de concurso.

Esta última petición ha soliviantado a algunos firmantes de la carta como el popular actor italiano Carlo Verdone, que se ha mostrado contrario a reclamar la exclusión de otros artistas.

Ante las protestas, el pasado miércoles, el director de la Mostra, Alberto Barbera, condenó «todo lo que está sucediendo» en Gaza y rechazó «censurar» a nadie.

«La Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie. Por eso devolvemos al solicitante la petición de retirar la invitación a artistas», declaró en la rueda de prensa de apertura de la Mostra.

Y agregó: «Por otro lado, no hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme pesar por lo que está sucediendo en Gaza y Palestina y por la muerte de civiles y sobre todo niños, víctimas a menudo definidas con el término horrendo de ‘daños colaterales’ de guerras a las que nadie ha conseguido aún poner fin».

La competición por el León de Oro de esta edición 82 de la Mostra tiene, entre sus 21 películas, una basada en la tragedia de Gaza, ‘The voice of Hind Rajab’, que rememora a esa niña asesinada al quedar atrapada en un coche en un bombardeo israelí.

En los cuatro días de festival, algunos artistas sí que han manifestado su solidaridad con Gaza: el cineasta griego Yorgos Lanthimos mostró en su solapa un broche con la bandera palestina y la marroquí Maryam Tuozani llevó a la alfombra roja veneciana un bolso en el que se leía «stop genocide in Gaza». EFE

En la manifestación se pudo ver a la presentadora del Festival, la actriz Emanuela Fanelli, y a otros actores italianos como Michele Rondino o el dibujante ZeroCalcare. EFE

gsm/amg

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR