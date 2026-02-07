Miles de personas protestan en Berlín contra el régimen iraní en acto de la oposición

4 minutos

Berlín, 7 feb (EFE).- La organización opositora Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) reunió este sábado a miles de personas en Berlín para solidarizarse con las protestas en el país persa, una manifestación en la que participaron figuras como Charles Michel, expresidente del Consejo Europeo, o Mike Pompeo, exsecretario de Estado estadounidense.

Según estimó en declaraciones a EFE Shahin Gobadi, portavoz del CNRI, un total de 100.000 personas participaron en la convocatoria, cuyo lema era «llegó la hora».

La cita constituía una muestra de apoyo a los participantes en las recientes y violentamente reprimidas protestas contra el régimen iraní.

Entre gritos en persa en los que se pedía «¡Libertad, libertad!», «¡Democracia ya!» o se clamaba «¡No al sah, no al ayatolá!», un público numeroso ondeó un abundante número de banderas de Irán anteriores a la revolución islámica.

Los presentes escucharon varios discursos, incluido el de Maryam Rajavi, presidenta del CNRI, quien habló sobre una tribuna levantada junto a la emblemática Puerta de Brandeburgo, en el corazón de la capital alemana.

La líder del CNRI, uno de los principales grupos de oposición al régimen desde el exilio, alabó la «revolución democrática» que ha llevado a miles a las calles del país persa en las últimas semanas a pesar de la represión.

Según el balance oficial, en esas protestas iraníes hubo 3.117 muertos, mientras oenegés opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.842 los fallecidos y estudian otros 11.000 posibles homicidios además de contabilizar 40.000 arrestos.

En su discurso, Rajavi lanzó seis exigencias para atender a las demandas de los manifestantes.

Rajavi pidió que se reconozca el derecho del pueblo iraní para derrocar al régimen, que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe para frenar las ejecuciones de los detenidos en las protestas, facilitar el acceso a Internet a los iraníes, llevar a los tribunales a los responsables del régimen por crímenes contra la humanidad además de cerrar las embajadas de la república islámica y cortar las líneas de financiación del régimen.

La promesa de Trump

Por su parte, Pompeo, que intervino vía telemática pues su vuelo a Berlín se canceló debido al mal tiempo, reconoció que Rajavi y su movimiento tienen capacidad para organizar un «gobierno que refleje el deseo del pueblo iraní» y recordó el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acudir en ayuda de los iraníes.

«Estoy seguro de que mantendrá su promesa», señaló Pompeo, que recordó las más recientes sanciones impuestas por Washington al petróleo iraní.

«El pueblo iraní ha dejado muy clara su preferencia en repetidas oleadas de levantamientos. No quiere una teocracia ni una monarquía, sino una república libre, democrática y responsable ante los ciudadanos», agregó el que fuera secretario de Estado en el primer mandato de Trump, entre 2019 y 2021.

Un régimen sin legitimidad

En esa línea, Michel apuntó desde la tribuna que la manifestación de este sábado en Berlín constituía, además de «una expresión de solidaridad con los manifestantes de Irán y su rechazo tanto a la teocracia como a la dictadura monárquica», un reclamo para «una república secular y democrática».

También intervino en la tribuna berlinesa el exministro alemán Peter Altmaier y otrora político de primera línea de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz.

Bajo una persistente lluvia, Altmaier recordó un mensaje que el Gobierno alemán ha hecho suyo: «Al asesinar en masa a su propio pueblo y a sus jóvenes, el régimen de los ayatolás ha perdido por completo toda legitimidad y credibilidad». EFE

smm/vh

(foto)