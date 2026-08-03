Miles de personas protestan en Kiev para pedir el regreso del exministro de Defensa

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Varios miles de personas se manifestaron este viernes en la capital de Ucrania, Kiev, para pedir el regreso del exministro de Defensa Mijaílo Fédorov, destituido hace dos semanas por el presidente Volodimir Zelenski, constató una corresponsal de la AFP.

La destitución provocó una ola de protestas que llevó a Zelenski a sustituir también al comandante del ejército, Oleksandr Sirski, considerado un rival de Fédorov.

El viernes por la noche, en el centro de la capital, los manifestantes marcharon coreando el nombre del exministro de 35 años y la consigna «¡Que vuelva!».

«Queremos que vuelva un gestor eficaz», dijo a la AFP Iryna Tkatchuk, de 38 años, con un cartel con el mensaje «¿La anciana está sorda?», dirigido claramente a Zelenski.

«Ya hemos visto ejemplos de manifestaciones que duraron más de un mes, así que podemos lograrlo (…) Si la perseverancia de la gente no decae, es posible», añadió.

Mykola, un manifestante de 42 años que no dio su apellido, considera que «la destitución de Fédorov sigue sin estar clara».

«Queremos que el presidente comunique», agregó, y estimó que el diálogo con la Presidencia no está «cerrado».

Durante la marcha sonó una alerta aérea, pero muy poca gente reaccionó, a pesar de que los organizadores habían advertido de que el acto se cancelaría en caso amenaza de bombardeos rusos.

Al menos una explosión se oyó también en la capital, según periodistas de la AFP, antes de que la alerta fuera levantada hacia las 20H30 local.

Fédorov ha declarado en varias ocasiones que sólo regresaría al gobierno como ministro de Defensa.

En una entrevista concedida esta semana al medio digital Ukrainska Pravda, afirmó que sus intentos de hacer más transparente el sistema de aprovisionamiento del ejército «dejaron descontenta a mucha gente» y consideró que eso podría haber contribuido a su destitución.

«Lo esencial es lograr que Ucrania salga reforzada de esta situación», señaló.

Nombrado en enero, defendía un recurso masivo a las nuevas tecnologías para multiplicar el potencial de los drones y reorganizar las fuerzas armadas, mientras que el general Sirski abogaba por un enfoque más tradicional.

Fédorov fue sustituido por Yevhen Khmara, un responsable de los servicios de seguridad hasta ahora sin carrera política.

El Parlamento ucraniano aún debe pronunciarse sobre estos cambios, pero por el momento no hay ninguna sesión prevista.

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