Miles de personas recuerdan a Maricarmen Abascal en una emotiva marcha en Madrid

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«No son muertes, son asesinatos». Entre la emoción y la rabia, miles de personas marcharon este jueves en Madrid para recordar a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida la víspera tras convertirse en un símbolo de la crisis de vivienda en España, y cuyo desalojo desató una ola de protestas.

«La muerte de Maricarmen va a ser un icono de lucha y nos ha hecho despertar para decir ‘basta ya'», aseguró Rosa Marín, una educadora infantil de 48 años desde esta marcha que congregó a unas 20.000 personas, según las cifras de la Delegación del Gobierno.

El impactante desahucio de esta anciana colocó la vivienda en el centro del debate público español, desencadenando una vorágine que culminaría con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 noviembre.

«Esto lo tenemos que luchar todos», consideraba unos metros más allá Marisol Gallo, una jubilada que acudió a la marcha para «agradecer» a los jóvenes la lucha iniciada tras el desahucio de Maricarmen hace dos semanas.

«Esperemos que esto dé un cambio, porque es muy necesario», añadió la mujer, de 82 años. «Si un joven no puede independizarse, entonces ¿qué hace? Se tienen que poner las pilas los de arriba», lanzó.

– «¿Qué más?» –

La marcha arrancó desde la céntrica Puerta del Sol -donde desde hace una decena de días acampan manifestantes para reclamar mejoras ante la crisis de vivienda-, y acabó frente al céntrico edificio en el que está el apartamento donde residió Maricarmen durante más de siete décadas.

Una vez allí, los manifestantes arrancaron una ovación antes de guardar un minuto de silencio. Numerosas velas y flores la recordaban en su portal desde las primeras horas del día.

«Gracias por luchar con y por todas nosotras», se leía en un cartel con su imagen dibujada.

De este edificio del acomodado barrio de Retiro sacaron a Maricarmen en camilla el 23 de septiembre después de que se ejecutara el desahucio contra el que había luchado durante años.

La mujer, una octogenaria con problemas de movilidad, fue obligada a dejar el apartamento en el que había residido gran parte de su vida, después de que la empresa propietaria intentara subir fuertemente su alquiler.

Su imagen siendo desalojada de su hogar prendió la indignación en un país cada vez más preocupado por la falta de acceso a la vivienda, que se tradujo en una ola de movilizaciones y acampadas en varias ciudades.

«Maricarmen tuvo esa presencia mediática y ha sido un poco la gota que colmó el vaso», consideró desde la marcha Antón Alexander, un profesor de fotografía de 26 años.

«Esto para mí deja de ser un tema de izquierdas contra derechas (…). Es ya de intentar mantener un estado de bienestar que vemos que se está derrumbando por todos lados», agregó.

– Larga lucha –

Inmediatamente después de su desahucio, Maricarmen Abascal fue hospitalizada en un estado de extrema debilidad.

Las protestas tras su desalojo, convertido en un símbolo de la especulación inmobiliaria, hicieron que la empresa accediera entonces a un acuerdo que permitía que la mujer pudiera regresar a su apartamento cuando se recuperara.

Pero su delicado estado de salud ya no le permitió volver, y falleció el miércoles en un hospital de Madrid.

Ante las crecientes movilizaciones, el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez promovió dos decretos con medidas para tratar de contener la crisis de vivienda, que incluían la restricción de desahucios de personas vulnerables. Pero los textos fueron tumbados el viernes en el Congreso de los Diputados.

Ante el bloqueo parlamentario, el dirigente socialista convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

«Es una mujer que se la ha utilizado políticamente por unos y por otros», opinó Juana Sotillos, una jubilada de 68 años, que estaba en la mañana del jueves en Sol.

Hace unos meses, Maricarmen Abascal había relatado al medio elDiario.es sus años de lucha para intentar evitar ser desahuciada de la vivienda después de que fuera adquirida por la empresa inmobiliaria que le aumentó considerablemente el alquiler.

«Esta lucha me ha costado la salud, no puedo ni mantenerme en pie», denunció entonces.

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