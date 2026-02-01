Miles de portugueses votan anticipadamente en la segunda vuelta de las presidenciales

1 minuto

Lisboa, 1 feb (EFE).- Miles de portugueses votaron este domingo de forma anticipada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 8 de febrero, que enfrenta al exministro socialista António José Seguro y el líder de extrema derecha André Ventura para ser el próximo jefe de Estado.

La jornada estuvo marcada por el impacto del temporal Kristin en el país, que ha obligado a cambiar los colegios electorales en algunos municipios por los destrozos en las infraestructuras. En concreto, se ha modificado el lugar de votación en Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal y Silves.

Según los datos ofrecidos por la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (Interior), hay inscritas más de 308.500 personas para participar hoy en el sufragio anticipado en movilidad, es decir, que pueden escoger el centro electoral que prefieran sin tener que hacerlo en la circunscripción que les toca.

Esta cifra supone 90.000 electores más inscritos en el voto anticipado que en la primera vuelta.

En la primera ronda de los comicios, Seguro fue el candidato más votado, con el 31,12 % de los sufragios, seguido por Ventura, que obtuvo el 23,52 %.

Según el sondeo del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta a Ventura, que lograría el 30 %. EFE

