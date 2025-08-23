Miles de seguidores de Vucic se movilizan en Serbia contra las protestas estudiantiles

Zagreb, 23 ago (EFE).- Miles de seguidores del presidente serbio, Aleksandar Vucic, se movilizaron este sábado en más de 75 localidades del país en manifestaciones de adhesión frente a las protestas antigubernamentales estudiantiles que desde hace nueve meses exigen elecciones anticipadas.

Como en protestas similares organizadas el miércoles en unos 50 municipios del país, los lemas destacados por los manifestantes progubernamentales fueron casi idénticos en todos los lugares, pidiendo el regreso a la normalidad, el cese de las protestas y los bloqueos de carreteras.

‘!No quiero bloqueos!’, ‘Paz y estabilidad’, ‘¡Basta de violencia!’ o ‘!No a bloqueos, sí al progreso!’ fueron algunos de los lemas repetidos.

Según medios críticos con el gobierno, ciudadanos que trabajan en empresas públicas, así como diversos beneficiarios de subsidios estatales son presionados con amenazas de despido o cese de ayudas para participar en este tipo de manifestaciones.

El presidente Vucic apareció en un mitin, en la localidad de Ub, diciendo que el país necesita «solo paz y estabilidad, para que podamos luchar por una Serbia del futuro».

Vucic llamó el viernes a los manifestantes contra su gobierno, a los que suele tachar de «nazis» y «terroristas», al «diálogo, a enfrentar argumentos con él en debates públicos, frente a las televisiones», pero los estudiantes le respondieron que «primero la convocatoria de elecciones, luego debates públicos».

Debajo de una foto en que muestra un puño apretado, el mandatario serbio escribió hoy en Instagram que dedicó su «vida a Serbia y mientras esté con vida luchará contra todos que quieran destruirla”.

La ola de masivas protestas antigubernamentales se desató tras el derrumbe, el 1 de noviembre de 2024, de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en el que murieron 16 personas.

Las manifestaciones contra la corrupción, a la que los participantes atribuyen el siniestro, han derivado en protestas contra el autoritarismo del Gobierno y reivindicaciones de elecciones legislativas anticipadas.

Las protestas, mayoritariamente pacíficas, se convirtieron la semana pasada en desordenes, con acusaciones mutuas de violencia y decenas de heridos y detenidos, pero en los últimos días no se informó de incidentes. EFE

